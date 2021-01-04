Mersin'de 3 doktor Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'de Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile Genel Cerrah Doğan Yıldırım (75) ve özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek (70), Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Toros Devlet Hastanesi’nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce virüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce Koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.

20 gün önce Koronavirüs testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Şimşek, bugün hayatını kaybetti.

Kentte iki günde Koronavirüs'ten yaşamını yitiren doktor sayısı 3 olurken, toplamda 7 doktorun salgında hayatını kaybetti.

Mersin'de toplam 6 doktor virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

3 doktorun ölümüyle kentte Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybeden doktorlar sayısı 7'ye yükseldi.

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