-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 92 - Trabzonspor: 80 MERSİN (A.A) - 04.02.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'u 92-80 yendi. Mete Babaoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Trabzonspor karşısında zorlansa da özelikle son periyottaki etkili oyunuyla galibiyete ulaştı. Trabzonspor'un ilk periyotu 11 sayı farkla (22-11) tamamladığı, soyunma odasına da 40-36 önde gittiği mücadelede, Mersin Büyükşehir Belediyesi, üçüncü periyottan itibaren oyunda ağırlığını hissettirdi. Etkili mücadelesiyle üçüncü periyotun bitiminde farkı 3 sayıya (61-64) indiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, son çeyrekte özellikle Sneed, Scales, Grundy ve Can Maxim Mutaf'ın ürettiği sayılarla Trabzonspor karşısında 31. dakika içinde öne geçti. Oyundaki hakimiyetini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'u 92-80 yendi. Salon: Edip Buran Hakemler: Murat Biricik xx, Sami Özel xx, Kaan Büyükçil xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xxx 1, Scales xxx 27, Sneed xxx 20, Grundy xxx 18, Barış xxx, Erdal Bibo xxx 2, Yalçın xx 2, Can Maxim Mutaf xxx 15, Mutlu xxx 5, Deniz x 2, Şuacan x Trabzonspor: Brown xxx 18, Gibson xxx 14, Randle xx 2, Kaan xx 5, Kerem xx 7, Robinson xxx 21, Polat xx 7, Kalve xx 1, Serhat x, Kerim xx 5 1. Periyot: 11-22 Devre: 36-40 3. periyot: 61-64 Beş faul alanlar: 32.23 Asım Pars, 36.50 Can Maxim Mutaf (Mersin Büyükşehir Belediyesi)