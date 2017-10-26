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Spor

Mersin Büyükşehir Belediyespor As Başkanı Avşar: "Hedefimiz Avrupa'da final oynamak"

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - BİLYONER

26 Ekim 2017 17:39

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi\'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı, EuroCup\'da 3 \'te 3 yaparak  yoluna devam ederken As Başkan Hikmet Avşar, \"Hem Lig\'de hem de Avrupa maçlarında iyi gidiyoruz. Tek isteğimiz Avrupa\'da en az yarı final oynamaktır\" dedi.
Hem ligde hem de Kadınlar EuroCup\'ta da mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, grup maçlarında gösterdiği performansla Türkiye\'yi başarılı bir şekilde temsil etmeyi sürdürüyor. Bu yıl Avrupa maçlarında iyi oynadıklarını belirten Kulüp As Başkanı Avşar, \"Geçtiğimiz yıl Avrupa\'da istediğimiz sonuçları alamamıştık. Oynadığımız maçlarda bir türlü iyi sonuçları göremedik. Bu yıl ise tam tersi bir durum var. Maçlara başlamadan önce bir hedef koymuştuk. Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Oynadığımız Enise maçında 69-62 kazanarak 3\'te 3 yaptık. Hedefimiz Avrupa\'da yarı final oynamaktır\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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