Mersin Büyükşehir Belediyesi: Verilen hizmeti, yapılan her uygulamayı 'FETÖ ve PKK' ile ilişkilendirmek kabul edilemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ ve PKK' benzetmesiyle yüklendiği Mersin Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında Erdoğan'ın sözlerinin 'kabul edilemez' olduğu belirtilirken, "Bize yasak olan, AK Partili bir belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur. Cumhurbaşkanı'nın 'şov' olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir" denildi.

Erdoğan, dün (20 Nisan) kabine toplantısının ardından bedava ekmek dağıtımı İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yardım hesapları bloke edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi CHP'li belediyeleri eleştirmiş, 'FETÖ ve PKK' benzetmesi yapmış ve "hizmet değil, şov yapmakla" suçlamıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bugün konuya ilişkin yapılan açıklamada, Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildinin 'anlaşıldığı' belirtilirken, "Belediyemizin her koşulda bütün olumsuzluklara rağmen verdiği hizmeti, yaptığı her uygulamayı FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilişkilendirmek kabul edilemez. Her fırsatta millet iradesine vurgu yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları için böyle bir ifade kullanması ise asla kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyeler, devlet mekanizması içerisinde hem organizasyon kabiliyeti, hem de imkanlar açısından yerelde en önemli kurumlardır.

Pandemi ile mücadele süreci başladığından bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ile iletişim halinde görevimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.

Kaldı ki bu süreç içerisinde idareden, bizim çalışmalarımıza yönelik herhangi bir uyumsuzluk ya da kuralları ihlal ettiğimize ilişkin uyarı olmamıştır.

Bilakis bu süreç, Mersin'le ilgili açıklanan pandemi tablolarında görüleceği gibi son derece iyi yönetilmiştir.

Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağındaki belediyemizin tavrı, tamamen İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olmuştur.

Genelgede, ticari ekmek satış ve dağıtımları dışındaki ücretsiz ekmek dağıtımı, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri'ne verilmiştir. Bunun bir diğer anlamı ise hiçbir belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımı yapamayacağıdır.

Biz de genelgeye bağlı kalarak, halka ücretsiz ekmek dağıtamayacağımızı duyurduk.

Ancak, genelgeye rağmen ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştiren, üstelik bunu ulusal bir haber kanalında canlı yayına katılarak açıklayan AK Partili Akdeniz Belediyesi olmuştur. Görülmektedir ki bize yasak olan, AK Partili bir belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur.

Anlaşıldığı üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'de olan bitenler hakkında yanlış bilgilendirilmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte diğer kurumlarla uyum içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerin şov olarak değerlendirilmesi bizleri üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'nın “şov” olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreci aşması için gösterdiğimiz samimi katkı ve çalışmalar bundan sonra da devam edecektir.

Belediyemizin her koşulda bütün olumsuzluklara rağmen verdiği hizmeti, yaptığı her uygulamayı FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilişkilendirmek kabul edilemez. Her fırsatta millet iradesine vurgu yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları için böyle bir ifade kullanması ise asla kabul edilemez.

Bizlerin vatan ve millet sevgisi sorgulanamayacağı gibi, ülkemiz için gece gündüz demeden fedakarca çalışanların emeği de yok sayılamaz.

Öyle görülüyor ki, salgın süreci önemli tahribatlar yaratacağı gibi, daha sonraki dönemlere de yansımaları hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumsuz olacaktır.

Şimdi bu olumsuzluklarla mücadele etme zamanıdır.

Gün, enerjimizi siyasi polemiklere değil, hizmete harcama günüdür.

Milletimizden aldığımız güçle ve sorumluluk anlayışımızla, milletimiz için var gücümüzle çalışma günüdür."

