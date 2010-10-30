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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71

30 Ekim 2010 23:28

-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71 - ERDEMİR: 79 MERSİN (A.A) – 30.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi sahasında karşılaştığı Erdemir'e 71-79 yenildi. Salon: Edip Buran Hakemler: Rüştü Nuran xx, Ersan Ergüler xx, Erman Erdemli xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Reese xxx 16, Asım xx 2, Grier xx 11, Pastal x, Stimac xx 14, Nedim xxx 17, Hakan xx 6, Christmas x 3, Hazer x 2, Dusan x Erdemir: Thomas xxx 17, Barbour xxx 35, Erkan xx 9, İsmail xx 11, Nihat x, Ali x 3, Jhonson x 2, Altan x 2, Melih x, Eren x 1. periyot: 19-19 Devre: 32-35  3. periyot: 50-50 5 faulle çıkan: Dk. 36 Asım (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

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