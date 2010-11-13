-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 64 - TOFAŞ: 59 MERSİN (A.A) – 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 64-59 yendi. Karşılaşmaya çok iyi başlayan konuk ekip, Rowe'nin üst üste attığı sayılarla birinci periyodu 10-14 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başaran Tofaş, karşılaşmanın ilk devresini de 23-27'lik skorla önde tamamladı. Üçüncü periyotta kendini toparlamaya başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nedim ve Hakan'ın isabetli basketleri ve etkili hücumları sayesinde aradaki farkı 1'e kadar düşürmeyi başardı ve 3. periyodu 42-41'lik skorla tamamladı. Son periyotta oyuna tamamen hakimiyetini kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi, salondan 64-59 galip ayrılmayı bildi. Ayrıca Mersin ekibi, bu skor sayesinde ligin ilk galibiyetini de almış oldu. Salon: Edip Buran Hakemler: Recep Ankaralı xx, Kaan Büyükçil xx, Önder Yılmaz xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 2, Nedim xxx 21, Orhan xx, Scales xx, Hakan xxx 16, Hazan xx, Durmuş xx, Grien 6, Postal xx, Stimac xxx 12, Christas xxx 7, Mutlu TOFAŞ: Rowe xx 17, Osman Orçun xx 7, Nichols xxx 6, Can Altıntığ xx 10, İnanç xx 2, Ruziç xx 7, Can Özcan xx , İlkan xx 8, Fırat xx, Selim xx , Kenan xx , Onur xx 2 1. periyot: 10-14 Devre: 23-27 (Tofaş lehine) 3. periyot: 42-41 5 faulle çıkan: Dk. 30.42 Christas (Mersin Büyükşehir Belediyesi)