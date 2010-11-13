T24 LogoT24 Logo
Spor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 64

13 Kasım 2010 23:20

-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 64 - TOFAŞ: 59 MERSİN (A.A) – 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 64-59 yendi. Karşılaşmaya çok iyi başlayan konuk ekip, Rowe'nin üst üste attığı sayılarla birinci periyodu 10-14 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başaran Tofaş, karşılaşmanın ilk devresini de 23-27'lik skorla önde tamamladı. Üçüncü periyotta kendini toparlamaya başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nedim ve Hakan'ın isabetli basketleri ve etkili hücumları sayesinde aradaki farkı 1'e kadar düşürmeyi başardı ve 3. periyodu 42-41'lik skorla tamamladı. Son periyotta oyuna tamamen hakimiyetini kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi, salondan 64-59 galip ayrılmayı bildi. Ayrıca Mersin ekibi, bu skor sayesinde ligin ilk galibiyetini de almış oldu. Salon: Edip Buran Hakemler:  Recep Ankaralı xx, Kaan Büyükçil xx, Önder Yılmaz xx Mersin Büyükşehir Belediyesi:  Asım xx 2, Nedim xxx 21, Orhan xx, Scales xx, Hakan xxx 16, Hazan xx, Durmuş xx, Grien 6, Postal xx, Stimac xxx 12, Christas xxx 7, Mutlu TOFAŞ: Rowe xx 17, Osman Orçun xx 7, Nichols xxx 6, Can Altıntığ xx 10, İnanç xx 2, Ruziç xx 7, Can Özcan xx , İlkan xx 8, Fırat xx, Selim xx , Kenan xx , Onur xx 2 1. periyot: 10-14  Devre: 23-27 (Tofaş lehine) 3. periyot: 42-41  5 faulle çıkan: Dk. 30.42 Christas (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24