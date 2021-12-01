Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı olaylı bitti: Belediye başkanları arasındaki kavga dışarı taştı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumu olaylı bitti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında yaşanan tartışma meclis dışına taştı.

Toplantıda CHP'li Vahap Seçer ile AKP'li Mustafa Gültak arasında Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesiyle ilgili tartışma yaşandı. Gültak, oturduğu yerden kalkarak bu konuda konuşma yapmak isteyince Seçer, gündem dışı konuşmaların uzadığını söyledi ve konuşmaya izin vermedi. Bunun üzerine Gültak yerinden kalkarak, canlı yayın yapan yerel televizyon kameralarının önüne çıkarak açıklama yaptı. CHP'li başkanın “Böyle bir usul yok, lütfen yerinize oturun” uyarılarına rağmen Gültak, kameralara Başkan Vahap Seçer'in, Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili ihalenin müteahhidinin hazır olduğunu, kime verileceğinin de belli olduğuna yönelik suçlamanın doğru olmadığını dile getirdi.

Tartışma sırasında CHP'li Seçer, “Buranın horozu sen misin!” diyerek tepki gösterdi ve oturuma ara verdi.

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberinde öne sürülen iddiaya göre, AKP'li Başkan Gültak, meclis salonundan çıkarken CHP'li Başkana yönelik hakaret içeren sözler söyledi. Yine iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir belediye çalışanı ise Gültak'ın üzerine yürüdü. Bu sırada, araya giren Gültak'ın korumaları tepki gösteren kişiye müdahalede bulundu. Korumalar, şahsı sakinleştirmek için beline elini attıklarında silah bulunduğunu iddia ederek bu kişiden şikâyetçi oldu.

Yaşanan olay üzerine çok meclis üyeleri dışarıya çıktı. AKP'li Gültak ise “Arkadaşlar devlet gereğini yapar. Polis burada, kameralar burada” diye bağırdı.