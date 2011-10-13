-''Mersin'', 28 yıl sonra ''Kanarya''ya karşı MERSİN (A.A) - 13.10.2011 - Kurulduğu günden bu yana geride bıraktığı 86 yılda çok sayıda iniş çıkış yaşayan ve geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi başaran Mersin İdman Yurdu, son olarak 1983 yılındaki Türkiye Kupası maçında karşılaştığı lider Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk gençliğinin fizik ve moral yeteneklerini ulusal ve inkılapçı amaçlara yöneltmek amacıyla 16 Ağustos 1925 yılında Ziraat Bankası memuru İbrahim Yekta, öğretmen İbrahim Bigam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Edip Buran, gümrükçü Rauf Süleymaniyeli, Sami İstanbullu, postacı Semih Can ve arkadaşları tarafından kurulan Mersin İdman Yurdu, kurulduğu günden bu yana ligler arasında iniş çıkışlar yaşadı. 1981-82 sezonunda Teknik Direktör Candan Dumanlı yönetiminde Birinci Lig'e çıkmayı başaran Mersin temsilcisi, 1982-83 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile final oynadı. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla mağlup olan Mersin İdman Yurdu kupaya uzanamadı. Fenerbahçe ise o yıl aldığı Türkiye Kupası'nı bir daha müzesine götürme şansı bulamadı. Aynı sezon ligde güçlü rakipleri karşısında hem kadro hem de ekonomik olarak zayıf kalarak yeniden İkinci Lig'e düşen Mersin İdman Yurdu, uzun süren süren hasretin ardından Spor Toto Süper Lige 28 yıl sonra tekrar çıkmayı başardı. ''Kırmızı şeytanlar'' diye adlandırılan taraftar grubuyla hafızalarda yer edinen Mersin İdman Yurdu, bu sezon 10 puanla 5. sırada yer aldığı ligin güçlü ekiplerinden biri olacağını geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla gösterdi. Bu hafta kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Mersin temsilcisi, ligin ümit veren yeni takımı olarak sahadan 3 puanla ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor. Hemen hemen tüm futbolcuların ''Prestij maçı olacak'' dediği karşılaşmadan ev sahibi takımın galip gelmesi halinde Mersin İdman Yurdu, puanını 13'e yükselterek zirveye ortak olduğunu ilan edecek. Bu hedef doğrultusunda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren kırmızı-lacivertli ekibin hazırlık çalışmalarında istekli ve hırslı olması da dikkatleri çekiyor.