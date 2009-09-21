'Mermili mektupçu'dan itiraf

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve diğer iktidar partisi üyesi siyasetçilere içinde mermi bulunan tehdit mektupları gönderen kişi, suçunu itiraf etti.



Fransa'nın güneyindeki Herepian kasabasında, kendisine suç ortaklığı yapan eşi ile birlikte gözaltına alınan 51 yaşındaki zanlıdan alınan DNA örneklerinin, mektuptaki DNA izleri ile örtüştüğü ortaya çıktı.



Polis tarafından zanlının evinde yapılan aramada, Sarkozy ve diğer iktidar partisi üyelerine gönderilenlerle aynı boy ve cins mermilerin ele geçirildiği bildirildi.