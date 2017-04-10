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Mermer ustası 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı!

Hüseyin Korkmaz isimli mermer ustası, hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı

10 Nisan 2017 20:01

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi’nde, seçim aracında bulunan mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan mermer ustası 40 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ergene İlçesi’nde CHP’liler referandum çalışmaları kapsamında dün minibüsle kurulan pazar yerine gitti. Partililer burada araçtan inip çalışma yaptığı sırada minibüse giren Hüseyin Korkmaz, eline mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmeye başladı. Olayı gören CHP’liler Korkmaz’ın elinden mikrofonu alıp, araçtan indirdi.

Olayı ihbar alan Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri Korkmaz’ı gözaltına aldı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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