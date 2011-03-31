Merkür hiç bu kadar yakın olmadı!

T24 - Güneş Sistemi’nin en küçük ve en içteki gezegeni Merkür, ilk kez bir uzay aracı tarafından görüntülendi.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Messenger uzay aracı, 29 Mart günü TSİ 11.20 sularında Merkür’ün yörüngesinden ilk fotoğrafları çekti. Messenger’ın Dünya’ya gönderdiği ilk fotoğrafta, Merkür’ün güneyinde dev bir kraterin bulunduğu, ıssız, gri bölge görünüyor.



Messenger görevini yürüten NASA bilim insanları, yaptıkları açıklamada, “Güneş Sistemi’nin en içteki gezegeni ilk kez bir uzay aracı tarafından görüntülendi” ifadesi kullandı. Elde edilen fotoğrafın sağ üst köşesinde, Merkür’ün güney kutbu yakınlarında bulunan 85 km çapındaki Debussy krateri bulunuyor.







Debussy’in yaklaşık 24 km batısında ise iki olağandışı siyah çizgiye sahip Matabei krateri yer alıyor.







Merkür’den gönderilen ilk fotoğraflar, Johns Hopkins Üniversitesi’nin internet sitesinde yayımlandı. Messenger, Dünya’ya gönderdiği 363 fotoğrafı, Merkür’ün etrafında yaptığı 6 saatlik dönüş esnasında çekti. Messenger’ın, Merkür etrafında yapacağı dönüşlerde cüce gezegenin bugüne dek keşfedilmemiş bölgelerini gün ışığına çıkarması bekleniyor.





YOLCULUĞU ALTI YILDAN FAZLA SÜRDÜ



Messenger, altı buçuk yıl önce fırlatılmıştı. Uzay aracı, 17 Mart günü Merkür’ün yörüngesine girdi.



NASA, bugün düzenleyeceği basın toplantısında, Merkür’e ait bugüne dek elde edilen en net fotoğraflara dair açıklamada bulunacak.



446 milyon dolar değerindeki Messenger uzay aracı, en az bir yıl Merkür’ün yörüngesinde kalacak. Messenger, Merkür’ün oval yörüngesinde yaptığı dönüş esnasında, gri gezegene en yakın 200 km, en uzak 15 bin km mesafede bulunacak.



Görevi süresince, Messenger’ın Dünya’ya 750 bin fotoğraf göndermesi bekleniyor.







