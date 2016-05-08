TÜBİTAK: Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi gözle görülmeyecek, filtreli teleskop kullanılmalı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdür Vekili Prof. Dr. Halil Kırbıyık, yazılı açıklamasında daha önce 8 Kasım 2006 tarihinde meydana gelen bu ender gök olayının, Antalya'da saat 14.25'te başlayacağını ve gün batımından sonra da devam edeceğini belirtti. Kırbıyık, "Geçişi gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş Güneş filtresine sahip teleskoplar kullanılmalı" dedi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre; geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş'in diskine göre çok küçük kalacağından, tutulma gözlükleri kullanılsa bile gözle fark edilemeyeceğini vurgulayan Kırbıyık, "Filtresiz dürbün, teleskop ve benzer optik bir aletle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinası ciddi zarar görecektir." uyarısında bulundu.

"Expo 2016'da izlenebilecek"

Kırbıyık, Güneş diskinin önünden bir iç gezegenin geçişinin tutulma gibi düşünülebileceğine, ancak Merkür gibi gökyüzündeki açısal çapları Güneş'i Ay gibi tamamen örtmeye yetmediğinden Güneş tutulmasındaki gibi ışık azalmasının fark edilemeyeceğine dikkati çekti.

Merkür'ün ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçtiğine değinen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yarın Merkür gezegeni bize 83,6 milyon kilometre uzaklıkta olacak. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içindeki BİTOM adlı gözlem merkezi 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü, hava şartları gözlem için uygun olduğu takdirde, 14.00-17.00 saatleri arasında herkese açık olacak ve teleskoplarla bu geçiş izlenebilecek. Ayrıca Expo 2016 alanında da Merkür geçişi için bir etkinlik düzenlenecek ve kurulacak teleskopla büyük ekranlardan canlı olarak yayınlanacak."

Merkür geçişlerine ilişkin 2000-2050 yılları arasındaki takvim şöyle:

7 Mayıs 2003

8 Kasım 2006

9 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032

7 Kasım 2039

7 Mayıs 2049