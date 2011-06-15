-MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAZLA VERDİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Merkezi Yönetim Bütçesi, Mayıs ayında da 2 milyar 835 milyon lira fazla verdi. Maliye Bakanlığı, Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe giderleri 24 milyar 298 milyon lira, bütçe gelirleri de 27 milyar 133 milyon lira oldu. Bu şekilde Mayıs ayı 2 milyar 835 milyon lira bütçe fazlasıyla kapatıldı. Ocak-Mayıs döneminde ise bütçeden 119 milyar 618 milyon lira harcama yapıldı. Bu dönem bütçe gelirleri de 119 milyar 385 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, 2010 yılının ilk 5 ayında 9 milyar 984 milyon lira olan bütçe açığı, bu yıl aynı dönemde 233 milyon liraya geriledi.