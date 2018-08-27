Merkezi yönetim borç stoku Temmuz'da 1 trilyon lirayı aştı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi borç stoğu Temmuz sonu itibariyle 1 trilyon lirayı aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran sonu itibariyle 969.8 milyar lira olan merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 1 trilyon 9.6 milyar liraya yükseldi.

Hazine verilerine göre;

\"Borç stokunun 571.3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 438.3 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşuyor.

\"Hazine alacak stoku ise Temmuz sonu itibarıyla 18.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11.6 milyar lira ile Mahalli İdareler’e ait.

\"2018 Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1.1 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.\"