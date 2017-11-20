Merkezi yönetim borç stoku bir ayda 25 milyar lira arttı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Merkezi yönetim borç stoku, bir aylık sürede tam 25 milyar lira artışla 867 milyar 416 milyon liraya yükseldi.

Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 530.5 milyar liralık bölümü Türk Lirası cinsi, 336.9 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim borç stoku Ocak ayı sonunda 800 milyar lira düzeyindeydi. Şubat, Mart ve Nisan aylarında 800 milyar liranın altına çekilen borç stoku, sonraki aylarda kesintisiz yükseldi ve Eylül\'de 842.6 milyar liraya yükseldikten sonra, Ekim\'de 25 milyar liralık sıçrama ile 867 milyar lirayı aştı. (Tablo)