Merkezi yönetim borç stoku 2 trilyon TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi yönetim Mayıs sonu itibarıyla, brüt borç stokunu 2 trilyon 1,4 milyar TL olarak açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları ise Mayıs sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,9 milyar lira tahsil edildi.