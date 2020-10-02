Merkezi yönetim 2019 yılında 244 milyar TL açık verdi

Sayıştay 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre toplam 313 kamu idaresinin içerisinde bulunduğu merkezi yönetim bir yılda 244 milyar TL açık verdi. 2018 yılında 142 milyar TL olan zarar, 102 milyar TL daha arttı. Sayıştay, yardımda bulunulan dernek ve vakıfların da “öğrenilemediğini” vurguladı.

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Diyanet gibi kuruluşlardan mahalli idarelere kadar toplam 313 kamu kurumunun denetim raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre 2019 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda, kamu kurumlarının zararları, gizli kalan dernek ve vakıf yardımları ile hatalı mali tablolar vurgulandı. Rapora göre, 313 kamu idaresinin bir yıllık faaliyet geliri, 1 trilyon 146 milyar 752 milyon 867 bin TL, gideri ise 1 trilyon 391 milyar 44 milyon 226 bin TL oldu. Toplam açık 244 milyar TL’ye ulaştı. Kamu kurumlarının bir yıllık “görev zararı” 94 milyar 62 milyon TL olurken başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok sayıda kurumun gerçekleştirdiği “temsil ve tanıtma” giderlerine ise tam 196 milyon TL ödendi.



Sayıştay, 313 kamu kuruluşunun faaliyet raporlarındaki eksikliklere yönelik incelemelerine de raporunda yer verdi. Buna göre kurumların büyük bölümünün mali bilgileri eksik ve hatalı olarak kayıt altına alındı. Yardım adı altında aktarılan tutarların adresi raporlarda yer almadı. Sayıştay denetçilerinin tespitleri şöyle:



“Yapılan inceleme neticesinde, Sayıştay tarafından değerlendirmeye tabi tutulan kamu idarelerinden 30’unun faaliyet raporunu yayımlamadığı görülmüştür. İdare faaliyet raporunu yayımlayan 283 kamu idaresinden ise 81’inin yayımlama tarihinin mevzuat gerekliliğine uygun olmadığı tespit edilmiştir. 206 kamu idaresinin faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmemiştir. Yapılan inceleme neticesinde 134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği görülmüştür. Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.”