Merkezi ısıtma kombiyi bitirecek

Türkiye'de 5 Aralık 2009'dan itibaren inşa edilecek binalarda merkezi ısıtma sistemi zorunlu hale gelecek. Bu uygulama ile yıllık 2 milyar dolar tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.



Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinden itibaren düzenlenerek uygulamaya girecek.



Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Başkanı Ali Eren, Bayındırlık Bakanlığı sorumluluğunda hazırlanan yönetmeliğin çeşitli yönleriyle diğer bakanlıkları da ilgilendirdiğine işaret etti.



Eren, "Yönetmelik şu anda Başbakanlıkta son düzenlemelerin yapıldığı aşamada. Sayın Başbakanımız için enerji verimliliğinin büyük önem taşıdığını göz önünde bulundurarak, yönetmeliğin doğalgazda tasarrufu ön plana alan değişikliklerle yürürlüğe girmesi için gereken tüm hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz" diye konuştu.



Yönetmelik çerçevesinde, yeni yapılan bin metrekare ve üzerindeki binalarda merkezi ısıtma sisteminin zorunlu hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Eren, bu uygulamanın özellikle ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayacağının altını çizdi.



Eren, "1989 yılında Türkiye'nin doğalgaza geçmesiyle birlikte, bireysel ısınma sistemleri, yani kombiler, hızla Türkiye pazarına girerek, yaygınlık kazandı. Avrupa ülkelerinde karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi ve gaz tasarrufu amacıyla merkezi ısıtma sistemleri ile ilgili düzenlemeler yapılırken, Türkiye'de trend tersine ilerleyerek konvansiyonel kombi satış rakamları ile Avrupa'nın ikinci büyük pazarı konumuna geldi" şeklinde konuştu.



Her yıl 2 milyar dolarlık katkı...



Türkiye'de yılda ortalama 400 bin adet yeni konut inşa edileceği varsayıldığında, BEP yönetmeliği doğrultusunda sadece bu binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanılması ile yıllık 500 milyon dolar tutarında tasarruf elde edileceğini bildiren Eren, "BEP yönetmeliğinde yer alan merkezi sistem zorunluluğunun mevcut binaları da kapsayacak şekilde düzenlenmesi durumunda söz konusu tasarruf 4 katına çıkarak, ülke ekonomisine her yıl 2 milyar dolar katkı sağlayacak" dedi.



2008 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de çalışır durumda 5 milyon 300 bin adet kombi bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 500 bin adet kombi satıldığını kaydeden Eren, kombi ısıtma sistemlerinin, merkezi sistemlere oranla yüzde 10-30 oranında daha fazla doğal gaz tükettiğine işaret etti.



Eren, bu farkın yıllık ortalama 1 milyar dolara denk geldiğini ifade eden Eren, "Halihazırda kullanılan kombilerin 500 milyon dolar tutarında bakım masrafını ve her yıl 500 milyon dolarlık yeni kombi satışını da göz önüne aldığımızda, ülke olarak mevcut sistemde yıllık zararımızın 2 milyar dolar olduğu ortaya çıkıyor. Atatürk Barajı'nın maliyetinin 4 milyar dolar olduğunu düşünürsek, her iki yılda bir Atatürk Barajı kaybediyoruz" dedi.



BEP yönetmeliğinin uygulamaya girmesiyle birlikte binaların enerji performanslarına göre sınıflandırılacağını söyleyen Eren, "Bu sınıflandırmada önemli etkenlerden biri de karbon salımı. Yeni yapılan binaların yanı sıra mevcut konutlarda da merkezi ısıtma sistemine geçiş sağlanırsa, yıllık karbon salınımında 10 milyon tona baliğ olan bir düşüş sağlanabilir" diye konuştu.