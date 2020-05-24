Merkezi ezan sisteminin frekans bilgileri herkese açıkmış

İzmir’de geçen hafta cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’nın aynı anda nasıl çalındığı henüz netlik kazanmazken Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şasa, dikkat çekici bir ayrıntı verdi.

Aziz Şasa, Diyanet’in merkezi ezan sisteminin frekansının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği belgesinde alenen yer aldığını açıkladı.

Şasa "Dolayısıyla elinde telsiz olan herhangi bir kişi veya kişilerin bu bilgilere, frekanslara ulaşıp İzmir'de yaşanan illegal eylemi yapmış olmaları kolaylıkla mümkündür" dedi.

Sistemin teknik yapısında ciddi güvenlik açığı olduğunu belirten Aziz Şasa, "Telsizlerin kaçak yollarla yurda sokuluyor veya satış platformlarından 'Amatör Telsizcilik Belgesi' sahibi olmaksızın temin edilebiliyor olması da böyle bir çirkin eylemin yapılmasını kolaylaştırıcı unsurlardan biridir" diye konuştu.

Aziz Şasa, İzmir’de cami hoparlörlerinden yapılan müzik yayınıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, amatör telsizcilerin hedefe konulmasına tepki gösterdi. Şasa durumu tasvip etmediklerini ve olaydan amatör telsizcilerin sorumlu tutulamayacağını ifade ederek, İzmir’deki arkadaşlarının müzik yayını yapan kişinin bulunması için yardımcı olduğunu kaydetti.

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