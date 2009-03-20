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Ekonomi

Merkez'den kredi kartı uyarısı

Merkez Bankası, ihtiyacı olanların menfaatinin, kredi kartı değil tüketici kredisi kullanmakta olduğu yarısında bulundu

20 Mart 2009 02:00

Merkez Bankası, bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğini belirterek, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" dedi.

Merkez Bankası, 1 Nisan tarihinden geçerli uygulanacak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,96;ya, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 4,71;e düşürüldü.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 3,96, dolar için yüzde 2,54 ve avro için yüzde 2,30, aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 4,71, doları için yüzde 3,11 ve avro için ise yüzde 2,82 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Nisan tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmuyor. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek.

1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Merkez Bankası tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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