Merkez’den 0.50 puanlık indirim bekleniyor

Para Politikası Kurulu’nun yarınki toplantısına ilişkin piyasanın beklentisi, faiz oranlarında en az 50 baz puan indirim olacağı yönünde.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yılın üçüncü toplantısını yarın yapacak. Para Politikası Kurulunun yarın yapacağı toplantıya ilişkin piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında en az 50 baz puan indirim olacağı yönünde.



2009’un ilk iki toplantısında ne kadar faiz indirimi yapıldı



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2009 yılının ilk toplantısını 15 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 15’ten yüzde 13’e, borç verme faiz oranını ise yüzde 17,50’den yüzde 15,50’ye indirmişti.



Kurul 2009 yılının ikinci toplantısını ise 19 Şubat tarihinde gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 13'den yüzde 11,50’ye, borç verme faiz oranı ise yüzde 15,50’den yüzde 14'e indirmişti.

