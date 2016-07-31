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15 Temmuz Darbe Girişimi

Merkez valileri dahil 44 kişi hakkında yakalama kararı

operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı

31 Temmuz 2016 14:26

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında merkez valilerinin de bulunduğu 44 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 33 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, 'FETÖ/PDY' soruşturması çerçevesinde merkez valileri, vali yardımcıları, hukuk müşavirleri ve mülkiye müfettişlerinden oluşan 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Polis, şüphelilerden şu ana kadar 33'ünü gözaltına aldı. Gözaltı kararıyla, şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri de yürütüldüğü kaydedildi.

 

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