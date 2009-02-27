'Merkez' uzlaşmada!

Göreve atandığı günden bu yana hükümet ile zaman zaman görüş ayrılığına düşen ancak doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Kuveyt’in kuruluş yıldönümü resepsiyonunda da, eski Başbakan Necmettin Erbakan ve Saadet Partili isimlerin yanına giderek sohbet etti.



Durmuş Yılmaz, ‘’Milli Görüş gömleğini çıkardık’’ diyerek Erbakan ve arkadaşlarından uzak duran Başbakan Erdoğan ve AKP’lilerin aksine, Necmettin Erbakan’ın yanına oturarak, ‘’Milli Görüş ekibi’’ ile sıcak sohbetler taptı.



Sheraton Oteli'nde yapılan Kuveyt 48. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna beklenmedik bir biçimde eski Başbakan Necmettin Erbakan da katıldı. Hakkında verilen ev hapsi cezasını Altınoluk’da çekerken, Cumhurbaşkanı tarafından affedilince Ankara’ya dönen ve Balgat’daki evinden pek çıkmayan Erbakan, yıllar sonra ilk kez bir resepsiyona katıldı. Erbakan geceye, Milli Nizam Partisinden bu yana birlikte politika yaptığı arkadaşları Saadet Partisinin eski Genel Başkanı Recai Kutan ile partinin kurmayları Ertan Yülek ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte geldi. Yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Erbakan salondaki bir köşede hazırlanan bölüme alınarak oturtuldu.



'Hoca'nın yanına oturdu



Bu sırada resepsiyon Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da geldi. Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdullah El Duveyk tarafından karşılanan Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek ile sohbet ederken, Necmettin Erbakan’ı gördü ve yanına gitti.



Bu sırada Erbakan’ın yanında oturan Recai Kutan, yandaki sandalyeye geçerek, Durmuş Yılmaz’a yer verdi. Yılmaz da Erbakan’ın yanına oturarak sohbet etti. Kuveyt’in kuruluş yıldönümü resepsiyonuna Başbakan Yardımcısı Cemil Ç,içek de katıldı. Gecede kısa süre kalan Çiçek, kendisinden sonra salona gelen Erbakan ve Milli Görüş ekibindeki eski arkadaşları ile karşılaşmadı.



Şarap tadımına da katılmıştı



18 Nisan 2006 tarihinden bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunan Durmuş Yılmaz, çevresi ile dostça ilişkiler kuran, sakin ve siyasetten uzak duran yapısı ile dikkat çekti. Eşinin başı kapalı olan Yılmaz, geçen yıl yaz ayında da Ankara’da Kavaklıdere şaraplarının organize ettiği yeni şarapların tanıtımına eşi ile birlikte katılmış ve şarap tadan konuklara, vişne suyu ile eşlik etmişti.



AKP'ye yakın bürokratların önemli bölümü alkolün olduğu ortamlarda görülmekten dahi çekinirken Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti ile bir davete de katılmış ve Serdengeçti şarap içerken, kendisine su ile eşlik etmişti. Yılmaz, hükümetten gelen eleştirileri de göğüsleyerek tavizsiz bir Merkez Bankası politikası sürdürüyor.