-MERKEZ SAĞDA İTTİFAK ARAYIŞI SAKARYA (A.A) - 04.03.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Bizim çatımızda olmak kaydıyla ittifak konularındaki talepleri arkadaşlarımız görüşüyorlar. Saadet Partisi ve Türkiye Partisi ile böyle görüşmeler var'' dedi. Zeybek, 13 Martta belediye meclis üyeliği seçiminin yapılacağı Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Alifuatpaşa beldesindeki Alifuat Cebesoy'un mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye önünde halka hitap eden Zeybek, Demokrat Partinin geçmişini anlattı. Partisinin, daha önce kurulan Demokrat Parti ile aynı ruhu taşıdığını ifade eden Zeybek, şöyle konuştu: ''Demokrat Parti büyük hizmet yaptı, Türkiye'yi birbirine bağladı. O sayede ürünler değer kazandı, o sayede biz iktisaden bütünleştik ve ekonomik olarak da bir millet olduk. Bir dönemdi o. O dönemin büyük adı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Adnan Menderes imanlı bir insandı. İdam edildiği zaman da söylediği son sözü 'Ebediyete doğru gitmek üzere olduğum şu anda milletime ve devletime ebedi saadetler dilerim' oldu. Ben içimde Menderes'in ruhunu hissediyorum. Onun mücadele azmini, hizmet aşkını hissediyorum ve huzurunuzda ona verdiğiniz yetkileri istiyorum. Ona yüzde 50'den fazla yetki verdiniz, o da bunun hakkını verdi. Şimdi bu hak benimdir ve bu hakkımı sizden istiyorum.'' -SEÇİM İTTİFAKI- Mitingin ardından partisinin seçim bürosunu açan Zeybek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 Hazirandaki seçimlere ilişkin ittifak çalışmalarının sorulması üzerine Zeybek, ''Görüşmelerimiz var. Şu anda arkadaşlarımız bize yapılan talebi değerlendiriyorlar. Bizim çatımızda olmak kaydıyla ittifak konularındaki talepleri arkadaşlarımız görüşüyorlar. Saadet Partisi ve Türkiye Partisi ile böyle görüşmeler var. İnşallah bu topluluğun tek başına iktidara gelmesini sağlayabilirsek o zaman koalisyon da hazırdır demektir. Solla ittifak yapmayı düşünmüyoruz. Biz sağcıyız'' diye konuştu. Zeybek, bir soru üzerine Demokrat Parti olarak yeni anayasa hazırladıklarını belirterek, hazırladıkları anayasanın ayrıntılardan arındırılmış olacağını söyledi.