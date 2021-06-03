Merkez Hakem Kurulu'ndan TFF'ye Fırat Aydınus ve Tarık Ongun teklifi

Merkez Hakem Kurulu, hakemlik yaşını doldurdukları gerekçesiyle emekli olmak durumunda kalan Fırat Aydınus ile Tarık Ongun için Türkiye Futbol Federasyonu'n (TFF) bir teklifte bulundu. TFF, MHK'nin yaptığı bu öneriyi kabul etti.

Merkez Hakem Kurulu, yaş sınırı nedeniyle hakemliği bırakmak durumunda kalan Fırat Aydınus ile Tarık Ongun'un başarılı performansları nedeniyle 1 yıl daha göreve devam etmeleri için TFF'ye teklifte bulundu. TFF, MHK'nin yaptığı bu teklifi kabul etti.

MHK'nin bu teklifi, iki hakemin bu sezon gösterdiği başarılı performanslar nedeniyle yaptığı, TFF'nin de tecrübeli hakemler için bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

2002 yılında bu yana hakemlik yapan Tarık Ongun, 2006 yılından itibaren Süper Lig 'de maç yönetmeye başladı. Başarılı yardımcı hakem, Cüneyt Çakır'la birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda da birçok kritik maçta düdük çaldı.

Fırat Aydınus ise hakemliğe 1996 yılında başladı ve 2002 yılından bu yana Süper Lig seviyesinde görev yapıyordu. (Hürriyet)