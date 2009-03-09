Merkez dolardaki tırmanışa müdahale etti

Merkez Bankası tırmanışı yarın döviz satarak durdurmaya çalışacak. Açıklama 1.82'yi aşan doları 1.81'e çekti...



Doların ateşini düşürmek ve döviz likiditesini destekleyerek döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak için piyasaya döviz satacağını açıklayarak dolardaki tırmanışa müdahale eden Merkez Bankası, yarından itibaren döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına karar verdi. İhalelerde satımı yapılacak döviz tutarı 50 milyon dolar olarak belirlendi. Merkez, kurlarda aşırı dalgalanma gözlenmesi durumunda doğrudan döviz satım müdahalesinde bulunabilecek.



Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kredi piyasalarında yaşanmakta olan sorunların 2008 Eylül ayının ikinci yarısından itibaren derinleşerek pek çok ülke piyasalarında likidite sorunları yaşanmasına neden olduğu belirtildi.



Bu dönemde Merkez Bankası'nın gelişmiş ülke piyasalarındaki sorunların ülke piyasaları ve kredi mekanizması üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik önlemleri aşamalı ve etkin bir şekilde aldığı ifade edilen açıklamada, 16 Aralık 2008 tarihinde yayımlanan "2009 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı metin ile de ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre alabileceği ilave önlemleri kamuoyuna duyurduğu vurgulandı.



Söz konusu metinde döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi durumunda döviz satım ihalelerine yeniden başlanabileceğinin belirtildiğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda, döviz likiditesini destekleyerek döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla yarından itibaren döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına karar verildiği bildirildi.



İhalelerde satımı yapılacak döviz tutarının 50 milyon ABD doları olarak belirlendiği ve gerekli görülen günlerde ihalelerdeki satım tutarının artırılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Döviz satım ihalelerine ilişkin esaslar, 24 Ekim 2008 tarih ve 2008-51 sayılı basın duyurumuz ekinde belirtildiği şekilde olacaktır. Önümüzdeki dönemde döviz piyasası gelişmelerine bağlı olarak günlük ihale tutarlarında önceden duyurularak değişiklik yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihaleler durdurulabilecektir.



Ayrıca, döviz satım ihalelerinin döviz piyasasındaki likidite ihtiyacını tam olarak karşılamadığı, ihalelere rağmen likidite azalmasına bağlı olarak oluşacak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda aşırı dalgalanma gözlenmesi halinde ise her zaman olduğu gibi Merkez Bankası doğrudan döviz satım müdahalesinde bulunabilecektir."

