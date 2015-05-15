Merkez Bankası'nın para çuvalları patladı, paralar çevreye dağıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle saat 22.30'da Ankara'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının kargosunda Merkez Bankası'na ait içinde para dolu 170 gri çuvaldan 2'si aprona düşüp patlayınca içindeki paralar aprona saçıldı.

Atatürk Havalimanı apronuna ait N-12 numaralı açık park alanına gelen uçak, yolcularını indirdikten sonra uçağın kargo bölümünde bulunan Merkez Bankası'na ait içinde 10'luk ve 20'lik banknot bulunan 170 gri çuval dolusu para yük taşıma traktörü içine konuldu.



Banknotlar aprona saçıldı

Bunlardan içinde 10'luk banknotların bulunduğu iki çuval yük taşıma traktöründen düşerek patladı. İçindeki banknotlar ise aprona saçıldı.

Durumu fark eden TGS yer hizmetinde görevli uçak altı taşıma personeli olayı şeflerine bildirdi. Olay yerine gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi apron görevlileri ve havalimanı polisi, bulabildikleri paraları apronda toplayarak naylon bir poşete koydu. Muhafaza altına alınan paralar daha sonra Atatürk Havalimanı Karakolu'na götürüldü. Karakolda TGS yer hizmeti çalışanlarının ifadeleri alınırken paraların eksik olup olmadığının anlaşılması için seri numaralarının alındığı öğrenildi. Havalimanı polisi olayı araştırıyor. Paraların ise İstanbul aktarmalı olarak Zürih'e gönderileceği öğrenildi.