Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankası gecelik ve repo faiz oranlarını değiştirmedi. Geç likidite piyasasında borç verme faizini yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltti.

Gecelik borç verme oranı yüzde 9,25'de, haftalık repo oranı ise yüzde 8'de sabit kaldı.

Merkez bankası yaptığı açıklamada, dolar kurundaki artışın ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonu tetikleme ihtimaline karşılık faizi arttırarak ek parasal sıkılaştırma uyguladığını belirtti.

Açıklamada, Merkez Bankası'nın enflasyonun artmasını engellemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceği ve enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar para politikasının gevşetilmeyeceği de vurgulandı.

Kararın ardından 3,69 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru 3,64'ün altını test etti.

Merkez Bankası, TL'nin baskı altına girdiği günlerde haftalık repo ihalesi açmayarak, bankaların fonlama ihtiyacını faizlerin daha yüksek olduğu gecelik piyasa ve geç likidite penceresi üzerinden karşılamalarını istiyor.

Politika faizinde artış yerine diğer faizlerde artışa gidilmesi, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde günlük bazda likidite sıkılaştırmasına gitme ihtimalini artırıyor.