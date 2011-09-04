-Merkez Bankasının döviz satışı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Merkez Bankası 5 Ağustos'ta başlattığı döviz satım ihaleleri çerçevesinde bugüne kadar toplam 1 milyar 380 milyon dolarlık döviz sattı. En son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapan Merkez Bankası, 5 Ağustos 2011'de satım ihalelerine yeniden başladı. 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştiği ilk ihalede 1,7344 lira olarak belirlenen ortalama fiyat, 60 milyon dolarlık satışın yapıldığı ikinci ihalede 1,7505 liraya, 70 milyon dolarlık satışın yapıldığı üçüncü ihalede ise 1,7594 liraya çıktı. Daha sonraki 2 ihalede ihale tutarı önce 60, sonra da 50 milyon dolara çekildi ancak ortalama fiyat 1,7705 liraya yükseldi. Merkez Bankası, 12-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği 5 satış ihalesinde tutarı 100 milyon dolar olarak belirledi, ama ortalama fiyat bu dönemde 1,7668 lira ile 1,7821 lira arasında seyretti. TCMB, 19 Ağustos tarihli ihalede ise 140 milyon dolarlık satış yaptı. Bu ihalede ortalama fiyat 1,7898 liraya çıktı. Bu tarihten sonra yapılan 5 ihaleden ilk üçünde alım tutarı 100 milyon dolara, daha sonraki iki ihalede de sırasıyla 70 ve 50 milyon dolara indirildi. Bu süreçte ortalama fiyat da sürekli geriledi. Ortalama fiyat, satış tutarının 30 milyon dolara indirildiği 2 Eylül Cuma günkü ihalede ise 1,7397 liraya geriledi. Böylece Merkez Bankası, 5 Ağustos-2 Eylül arasında gerçekleştirdiği 17 ihalede toplam 1 milyar 380 milyon dolarlık döviz sattı. -Önceki döviz satım ihaleleri Merkez Bankası en son 2 Nisan 2009 tarihinde döviz satım ihalesi yapmış ve 3 Nisan 2009 tarihi itibarıyla ihaleleri durdurmuştu. Banka, 10 Mart-2 Nisan 2009 arasında günlüğü 50 milyon dolardan toplam 18 ihalede 900 milyon dolar döviz satmıştı. 10 Mart 2009 tarihindeki ilk ihalede 1,7822 lira olarak gerçekleşen ortalama fiyat, 2 Nisan 2009'daki son ihalede 1,6150 liraya kadar gerilemişti. Banka 2008 yılında yaptığı 2 döviz satım ihalesinde toplam 100 milyon dolar, 2006 yılında da her biri 500 milyon dolar tutarındaki iki ihalede de toplam 1 milyar dolarlık satış yapmıştı. TCMB, 2001 krizi döneminde gerçekleştirdiği 126 ihalede ise 6 milyar 553 milyon dolarlık döviz satmıştı. 2001'deki ilk ihalede ortalama fiyat 1,0136 lira iken son ihalede 1,4857 liraya kadar yükselmişti.