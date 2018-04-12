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Ekonomi

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 6 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 80.08 milyar dolara geriledi

12 Nisan 2018 01:53

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece rezerv son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan rezerv, 6 Nisan ile sona eren haftada 83 milyar 80 milyon dolara geldi. 

Brüt döviz rezervi 29 Haziran 2012 tarihinde gördüğü 83 milyar 50 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

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