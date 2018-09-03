Merkez Bankası'nın açıklaması ne anlama geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı. Enflasyondan sonra para politikası hakkında bir açıklama yapan MB, enflasyonun fiyat istikrarı açısından önemli riskler taşıdığını belirterek, “Gerekli tepki verilecek” dedi. Son 14 yılın zirvesine çıkan enflasyonu değerlendiren uzmanlar Merkez Bankası'nın son duyurusunun faiz artışına işaret ettiğini belirtti.

TIKLAYIN - Enflasyon sonrası Merkez Bankası: Parasal duruş yeniden şekillendirilecek

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin Merkez Bankası'nın bugünkü duyurusunun faiz artışı yapacağı şeklinde okunabileceğini belirtti. Sezgin sert bir faiz artırımı beklemediğimi belirterek "çünkü şu anda piyasa oynaklığının bir kısmı faiz artışıyla çözülecek konular değil, sert artış ekonomiyi daha olumsuz dengeye de götürebilir bu nedenle Merkez Bankası çok sert bir faiz artışını tercih etmeyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Sezgin Merkez Bankası 13 Eylül toplantısında faiz artışı yaparsa TL'de pozitif tepki olacağını bildirdi.



Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı Merkez Bankası'nın açık ve net şekilde faiz artışı sinyali verdiğini ifade etti. Kanlı "Normalde kurun buna sert tepki vermesini beklerdik, hafif bir tepki verdi. Son dönemde piyasayla Merkez Bankası arasında bakış açısı farkı oluştu. Normalde politika faizi şu an kullanılmıyor, şu an politika faizimiz %19.25, yani bandın üst kısmı. Enflasyon da bozulduğu için piyasa % 19.25'in üzerinde faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası muhtemelen faizi % 20'lerin üzerine çekecektir" ifadesini kullandı.

"Net mesaj verdi"



Noorcm Yurtiçi Piyasalar Satışi Müdürü Mert Yılmaz da "Merkez Bankası çok net biçimde 13 Eylül'de faiz artışı yapılacağının mesajını verdi." diye konuştu.



Volatilitenin düşürülmesi gerektiğine dikakt çeken Yılmaz "Faiz artışı neredeyse ortalama % 35'ler düzeyindeki kredi maliyetlerinin daha da yükselmesi demek ama kurun ateşini düşürecek kısa vadede faiz artışından başka bir şey kalmadı" dedi.



400 - 500 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç olduğunu kaydeden Yılmaz 100 - 125 baz puanlık faiz artışıyla TL'nin değer kaybnının süreceğini vurguladı.



Merkez Bankası ne dedi?



Banka bugün yaptığı duyuruda fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi vereceğini belirtti. Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirten Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini bildirdi.

"Para politikası eylülde yeniden şekillendirilecek"



Açıklamada; "Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.