Merkez Bankası'nın açıklaması doları uçurdu

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının ardından İstanbul serbest piyasada dolar 1,7400 liraya ulaşarak 10 gün aradan sonra bir kez daha son 28 ayın zirvesini gördü. Dolar dün 1,7020 liradan günü tamamladıktan sonra 1,7040 liradan güne başlamış, öğle saatlerine kadar 1,7100 lira seviyelerini korudu.







Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararlarının açıklanmasından sonra İstanbul serbest piyasa ve bankalar arası piyasada hareketlenen döviz artışa geçti. Dolar, en son 25 Temmuz günü gördüğü 1,7300 liranın üstünü bir kez daha denedi ve 1,7400 liraya kadar çıkarak hem bu yılın en yüksek değerine ulaştı hem de Mart 2009 yılı ortalarından sonra ilk kez bu seviyelere çıkmış oldu.





Saat 13.45 itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,7250 liradan alınıp 1,7400 liradan satılıyor. 2,4550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,4700 lira olarak belirlendi.





Öte yandan serbest piyasada, avro alış ve satışta ulaştığı bu seviyelerle, yaklaşık bir hafta önce 2,5000 liranın hemen altından dönerek Türk Lirası karşısında kırdığı rekora az da olsa yaklaşmış oldu.





Bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise itibariyle alışta en düşük 1,7270 lira, en yüksek 1,7290 lira, satışta en düşük 1,7330 lira, en yüksek 1,7440 lira seviyesinde bulunuyor.





Dolar, 9 Mart 2009 Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2009 yılını 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlayan dolar geçen yılı da 1,5500 liradan kapatmıştı.





