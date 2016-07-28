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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni tedbir

Merkez Bankası, yarından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatı serbest hale getirmeyi öngörüyor

28 Temmuz 2016 01:52

Merkez Bankası (TCMB) lira likiditesi ile ilgili yeni tedbir açıkladı. Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında değişikliğe gidildiğini bu değişiklikle yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörüldüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, Türk Lirası işlemler karşılığında Türk Lirası ve yabancı para cinsi teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında tür ve vadeleri dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu düzenleme ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörülmektedir" denildi.

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