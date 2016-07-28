Merkez Bankası'ndan yeni tedbir

Merkez Bankası (TCMB) lira likiditesi ile ilgili yeni tedbir açıkladı. Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında değişikliğe gidildiğini bu değişiklikle yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörüldüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bankaların etkin likidite yönetiminin desteklenmesi amacıyla, Türk Lirası işlemler karşılığında Türk Lirası ve yabancı para cinsi teminatların fazla bulundurma/iskonto oranlarında tür ve vadeleri dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu düzenleme ile yaklaşık 6 milyar TL tutarında teminatın serbest hale gelmesi öngörülmektedir" denildi.