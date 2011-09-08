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Ekonomi

Merkez Bankasından ''TL simge yarışması'' ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 14:41

-Merkez Bankasından ''TL simge yarışması''  ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ''TL Simge Yarışması'' düzenleyecek.  Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, Banka, Türk Lirası'na kazandırılan itibarın perçinlenmesi, dünyada bilinirliğinin artırılması ve yazılışının kolaylaştırılması amaçlarına yönelik olarak Türk Lirası'na anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere, ''TL Simge Yarışması'' düzenleyecek.  Yarışma başvuruları, 3 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar devam edecek. Yarışmaya ilişkin ''Başvuru Formu''na ve ayrıntılı bilgiye Merkez Bankasının internet adresindeki ''TL Simge Yarışması Şartnamesi'' bağlantısından ulaşılabilecek. 

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