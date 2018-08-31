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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasası açıldı

31 Ağustos 2018 20:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildi.

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TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir."

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