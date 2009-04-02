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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan sert uyarı

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, IMF ile anlaşmanın kısa süre içinde yapılması gerektiğini söyledi.

02 Nisan 2009 03:00

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonun haziran ayından itibaren yükselişe geçeceği uyarısında bulundu  Yılmaz, IMF ile anlaşmanın yapılması gerektiğini, hem de kısa sürede yapılması gerektiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Para Politikaları" konulu konferansa konuşması olarak katılan Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, Merkez Bankası’nın her zaman olduğu gibi döviz piyasasının bundan sonra da sağlıklı çalışması için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:
"Merkez Bankası, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin desteklenmesi amacıyla, gerektiği takdirde, idari yöntemleri, imkanları basiretli şekilde kullanmaya devam edecektir. Burada, Merkez Bankası’nın eli, Türk Lirası’nda olduğu gibi döviz konusunda çok rahat değil. Parayı biz basmıyoruz. Sonuçta bir şekilde dövizi elde etmemiz, satın almamız, belli bir maliyet karşılığında almamız gerekiyor.
Döviz konusunda rezervlerimizi kullanırken, son derece ihtiyatlı, basiretli ve cimri olmamız gerekiyor. Rezervleri bugünler için biriktiriyoruz ama bunu kullanmaktan da geri durmayacağız.
Dalgalı döviz kuru ile çelişmeyecek şekilde döviz kurlarının piyasada belirlenmesi ilkesi çerçevesinde döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına paralel olarak, sağlıklı fiyat oluşumları gözlemlendiği takdirde, döviz piyasasına doğrudan müdahale edebileceğiz."

Merkez Bankası Başkanı Durmuş, bir gazetecinin, Hükümetin IMF ile anlaşma yapılması konusunda yönelttiği soruya da, "IMF ile anlaşma yapılmalıdır ve en kısa sürede yapılmalıdır" yanıtını verdi.

Enflasyonun Haziran ayından itibaren yükselişe geçebileceğini ifade eden Yılmaz, "Enflasyon Haziran ayından sonra yükselebilir. Haziran ayında sona erecek vergi düzenlemelerinden sonra enflasyonda artış olabilir" dedi. (AA)

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