Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapıldığı belirtilerek, "1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



TCMB'nin kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yönteminin değiştirildiği bildirildi.



Yeni yönteme göre kredi kartı azami faiz oranlarının, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirleneceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirim yapılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmiştir. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır."

Duyuruda, bankaların, diğer ülkelerdeki gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğine işaret edilerek, bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin, bu ihtiyaçlarını kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı vurgulandı.