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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartlarına faiz açıklaması

"Azami faiz oranında değişiklik yok"

29 Aralık 2018 13:09

Merkez Bankası, "2019'da kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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