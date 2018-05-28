T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan "faizde sadeleştirme" kararı

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir"

28 Mayıs 2018 14:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu. Kararın ardından dolar/TL 4,61'in altına; Euro/TL 5,38 seviyesine kadar geriledi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda;

•     Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. 


•     Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla  -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. 

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ETİKETLER

Merkez Bankasıdövizfaiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24