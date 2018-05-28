Merkez Bankası'ndan "faizde sadeleştirme" kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu. Kararın ardından dolar/TL 4,61'in altına; Euro/TL 5,38 seviyesine kadar geriledi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda;
• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir.
• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.
Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.
Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.