-Merkez Bankasından döviz satım ihalesi açıklaması ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Merkez Bankası bugünden itibaren gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihaleleri açabileceğini duyurdu. Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos 2011 tarihinden itibaren bankanın gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya başlandığı anımsatıldı. Bugünden itibaren gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihaleleri açabileceğinin belirtildiği açıklamada, ''Gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon ABD doları olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacaktır'' ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre, gün içi döviz satım ihalesinin esasları şöyle: ''Gün içi ihaleye, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecek. İhale numarası ve ihaleye ait diğer ayrıntılar Reuters sisteminin 'CBTQ' sayfasında ilan edilecek. Bankalar ihale tekliflerini döviz satım ihalesi ilanını takip eden 15 dakika içinde verebilecek. Teklifler Elektronik Fon Transferi sistemi aracılığı ile gönderilecek. İhale çoklu fiyat ihalesi yöntemi ile yapılacak. İhale sonuçları Reuters sisteminin 'CBTQ' sayfasında teklif verme süresinin bitimini takip eden 15 dakika içinde ilan edilecek. İhalede teklif miktarı en az 1 milyon ABD doları ve katları üzerinden verilecek. Her bir bankanın ihalede verebileceği en yüksek teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacak. Bankalar verdikleri teklif tutarlarını ve fiyatlarını ihale süresince değiştiremeyecek. Satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon ABD doları olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacak. İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal olarak yapılacak. İhale yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacak.''