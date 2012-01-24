-Merkez Bankasından döviz kararı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Merkez Bankası, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde gün içi ihalelerde günlük olarak satılabilecek en yüksek tutarın toplam 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi. Merkez Bankasının internet sitesinden yapılan duyuruda, 5 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Merkez Bankasının gerek gördüğü günlerde düzenli döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya başladığı hatırlatıldı. Duyuruda, 26 Aralık 2011 ve 27 Aralık 2011 tarihinden itibaren bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde açılacak günlük döviz ihalelerinde satılabilecek en yüksek tutarın 1 milyar 350 milyon ABD doları, takip eden iki günde satılabilecek en yüksek tutarın ise 1 milyar 700 milyon ABD doları olarak ilan edilmesine, istisnai durumlar haricinde alınan tekliflerin sadece 50 milyon ABD dolarına kadar olan kısmının karşılanmasına karar verildiğinin açıklandığı belirtildi. Ayrıca, 6 Ocak 2012 tarihinden itibaren gerek görülen günlerde, gün içinde döviz satım ihaleleri açılmaya, gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutarın her bir ihalede 50 milyon ABD doları olması ve gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamının karşılanması uygulamasına başlandığı ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi: ''24 Ocak 2012 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında, cari denge dinamiklerindeki düzelme eğilimi ve küresel koşullardaki ani değişimler göz önüne alındığında gün içi döviz satım ihalelerinin düzenli döviz satım ihalelerine kıyasla daha etkili ve para politikası amaçlarına daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 25 Ocak 2012 tarihinden itibaren düzenli döviz satım ihalelerine son verilmesine, ancak 6 Ocak 2012 tarihli 'Gün İçi Döviz Satım İhalelerine İlişkin Basın Duyurusu'nda belirtilen çerçevede gerek görülen günlerde gün içi döviz satım ihaleleri açılmasına ve bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde gün içi ihalelerde günlük olarak satılabilecek en yüksek tutarın toplam 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmesine karar verilmiştir.''