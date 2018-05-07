T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi

07 Mayıs 2018 14:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu. Döviz imkânı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45 düşürüldüğü belirtilen açıklamanın ardından 2. 2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceği öğrenildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi. 

TCMB'nin yaptığı bu değişiklik ile, piyasadan yaklaşık 6.4 milyar lira likidite çekmiş oldu. Açıklamada, bankalara yaklaşık 2.2 milyar lira likidite sağlanacağı bildirildi. 

Lira, TCMB'nin bu adımının ardından dolar karşısındaki kaybını azalttı ve TSİ 11:06'da yüzde 0.5 aşağıda 4.2515 seviyesinde seyretti. 

ETİKETLER

merkez bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24