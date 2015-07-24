T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Dolar bu sabah 2,7489'la son beş haftanın zirvesini görmüştü

24 Temmuz 2015 13:24

Merkez Bankası, yakın dönemde gözlenen küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının dolariçin yüzde 3,5'tan yüzde 3'e indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

MB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar belirlenen yeni oranla 27 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TCMB’den bir hafta vadeyle borçlanabileceklerdir. Gerekli görülmesi halinde ABD doları ve euro için söz konusu oranlar ayrı bir basın duyurusuna gerek kalmaksızın iş günlerinde sabah saat 9:30’da her iki yönde değiştirilebilecek ve ilan edildiği gün için geçerli olacaktır. Belirlenen oranlar Anadolu Ajansı DV006, Reuters CBTJ ve Bloomberg CBT sayfalarında ilan edilecektir."

Dolar bu sabah 2,7489'la son beş haftanın zirvesini görmüştü.

ETİKETLER

dolarekonomimerkez bankasımüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24