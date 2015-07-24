Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası, yakın dönemde gözlenen küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının dolariçin yüzde 3,5'tan yüzde 3'e indirilmesine karar verildiğini açıkladı.



MB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bankalar belirlenen yeni oranla 27 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TCMB’den bir hafta vadeyle borçlanabileceklerdir. Gerekli görülmesi halinde ABD doları ve euro için söz konusu oranlar ayrı bir basın duyurusuna gerek kalmaksızın iş günlerinde sabah saat 9:30’da her iki yönde değiştirilebilecek ve ilan edildiği gün için geçerli olacaktır. Belirlenen oranlar Anadolu Ajansı DV006, Reuters CBTJ ve Bloomberg CBT sayfalarında ilan edilecektir."

Dolar bu sabah 2,7489'la son beş haftanın zirvesini görmüştü.