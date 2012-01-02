Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

T24 -

Merkez'den "müdahale" açıklaması





Merkez Bankası, döviz satarak piyasaya doğrudan müdahale etti. Müdahalenin ardından dolar/TL 1,8950'den 1,88'in altına kadar geriledi. İşlemciler, Merkez Bankası'nın çok yüksek miktarda satış yapmadığını belirtiyor.Merkez Bankası geçtiğimiz cuma günü de dolara doğrudan müdahalede bulunmuştu. Piyasaya müdahale ve ihale yoluyla 2 milyar doların üzerinde döviz satan Merkez Bankası, doları 1,91'den 1,88'e çekmişti. Merkez Bankası bir kur hedefi açıklamasa da, dövizdeki oynaklığın enflasyonda yarattığı baskıyı azaltmak için piyasaya müdahalede bulunuyor. Dolar geçen hafta 1,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.Bu arada Merkez Bankası, bugün istisnai dönemlerde uygulanacak para politikasına ilişkin yaptığı basın duyurusunda belirtilen nedenlerle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.TCMB'nin söz konusu duyurusunda, yarın açıklanacak 2011 yıl sonu enflasyonunun yüzde 10'un biraz üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmiş, mevcut konjonktürde ikincil etkileri sınırlamak açısından enflasyondaki düşüşün beklentilerden daha önce başlamasının önem taşıdığına işaret edilmişti.Bu kapsamda Merkez Bankasının 29 Aralık 2011 gününden itibaren ek parasal sıkılaştırmaya gittiği hatırlatılarak, ek parasal sıkılaştırmanın asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlandığı, politika faizinden yapılan fonlama miktarının geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebildiğine vurgu yapılmıştı.Duyuruda, gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, sterilize edilmemiş (etkili) döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılmasının da söz konusu olabildiği ifade edilerek, "Burada amaçlanan, döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemektir" denilmişti.