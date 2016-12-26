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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolar hesaplarına faiz ayarı

Merkez Bankası dolar cinsi YP zorunlu ve serbest hesaplara ödenen faizi yükseltti

26 Aralık 2016 12:58

Merkez Bankası dolar cinsi yabancı para zorunlu karşılıklarına gecelik yüzde 0.75 oranında faiz ödeme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,75'e çıkardı.

 

1 yıldır artırmıyordu

 

Banka 17 Aralık 2015 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,49 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

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