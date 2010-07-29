Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

T24- Merkez Bankası, Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5 olan zorunlu karşılık oranını değiştirmezken, yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 9,5 olan oranı yüzde 10'a çıkardı. Böylece piyasadan 719.6 milyon dolar çekilmiş olacak. Merkez'in bu hamlesi dolardaki düşüşü durdurmayı amaçlıyor.



Merkez Bankası'nın, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, zorunlu karşılık oranları, Türk parası yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde yüzde 10 olarak belirlendi. Tebliğ 6 Ağustos 2010 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



DÜŞÜŞÜ DURDURABİLİR

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları kullanarak piyasaya müdahale etmesi dolardaki kan kaybını durdurmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, piyasadan çekilecek yaklaşık 720 milyon doların belki doları yükseltmeyeceğini, ancak kısa vadede düşüşünü durdurabileceğini belirtiyor. Son iki ayda yüzde 5 değer yitiren dolar kararın ardından 1.5120 TL ile dünkü seviyelerinde hareket ediyor.



Zorunlu karşılık oranı nedir?

Bankaların bulundurdukları mevduat üzerinden Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden tutmaları gereken karşılıktır. Merkez Bankası kimi durumlarda hem TL hem de döziv zorunlu karşılık oranlarını değiştirerek piyasadaki para arzına müdahale eder.