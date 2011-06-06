T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MERKEZ BANKASINDAN "EFT" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

06 Haziran 2011 13:07

-MERKEZ BANKASINDAN "EFT" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Merkez Bankası, EFT sistemindeki güncellemeler ve ek yazılımların, iddia edildiği gibi Banka personeli tarafından değil, yetkili firma tarafından sağlandığını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, hafta sonunda bazı basın yayın organlarında, ''Bankanın 2000'li yılların başında ihale yöntemiyle yabancı bir firmadan EFT Sistemini satın aldığı, ilk yıllarda sistemi geliştirmek için eklenen yeni programların bu firma tarafından yapıldığı, ancak son 5-6 yıldır ek yazılım programlarını kendi personeli aracılığıyla yaptığı'' ifadelerine yer verildiği kaydedildi. Haberlerde, bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ancak 2 Haziran Perşembe günü sisteme yüklenen yeni programın, bütün EFT sistemini çökerttiği şeklinde ''gerçek dışı ifadelerin'' bulunduğu kaydedildi. EFT Sisteminin, 2000 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil 18 merkez bankasına hizmet vermiş bir yabancı firmanın sağladığı yazılımla işletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Gerekli güncellemeler ve ek yazılımlar, Bankamız personeli tarafından değil, yine söz konusu firma tarafından sağlanmaktadır. Öte yandan Bankamızın gündeminde olan ve üzerinde çalışılan önemli bir konu 'Perakende Ödeme Sistemi Projesi'dir. Bu proje, Türkiye'deki bankalarla detaylı bir şekilde çalışılarak ülkemiz için ideal sistem tasarlanmış ancak henüz uygulama aşamasına geçilmemiştir. EFT Sisteminde artan yoğun işlem hacmi gözönüne alınarak, perakende ödeme sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar en kısa zamanda tamamlanıp yeni sistem kullanıma hazır hale getirilecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24