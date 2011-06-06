-MERKEZ BANKASINDAN "EFT" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Merkez Bankası, EFT sistemindeki güncellemeler ve ek yazılımların, iddia edildiği gibi Banka personeli tarafından değil, yetkili firma tarafından sağlandığını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, hafta sonunda bazı basın yayın organlarında, ''Bankanın 2000'li yılların başında ihale yöntemiyle yabancı bir firmadan EFT Sistemini satın aldığı, ilk yıllarda sistemi geliştirmek için eklenen yeni programların bu firma tarafından yapıldığı, ancak son 5-6 yıldır ek yazılım programlarını kendi personeli aracılığıyla yaptığı'' ifadelerine yer verildiği kaydedildi. Haberlerde, bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ancak 2 Haziran Perşembe günü sisteme yüklenen yeni programın, bütün EFT sistemini çökerttiği şeklinde ''gerçek dışı ifadelerin'' bulunduğu kaydedildi. EFT Sisteminin, 2000 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil 18 merkez bankasına hizmet vermiş bir yabancı firmanın sağladığı yazılımla işletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Gerekli güncellemeler ve ek yazılımlar, Bankamız personeli tarafından değil, yine söz konusu firma tarafından sağlanmaktadır. Öte yandan Bankamızın gündeminde olan ve üzerinde çalışılan önemli bir konu 'Perakende Ödeme Sistemi Projesi'dir. Bu proje, Türkiye'deki bankalarla detaylı bir şekilde çalışılarak ülkemiz için ideal sistem tasarlanmış ancak henüz uygulama aşamasına geçilmemiştir. EFT Sisteminde artan yoğun işlem hacmi gözönüne alınarak, perakende ödeme sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar en kısa zamanda tamamlanıp yeni sistem kullanıma hazır hale getirilecektir.''