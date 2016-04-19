Merkez Bankası'nda devir teslim günü; Erdem Başçı görevi Murat Çetinkaya'ya teslim edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Murat Çetinkaya'nın atanmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu'nca 11 Nisan'da kabul edilen kararnameye göre Çetinkaya, bugün (19 Nisan 2016) yapılacak olan devir teslim töreniyle 5 yıldır başkanlık görevini yürüten Erdem Başçı'nın yerine Merkez'in yeni patronu olacak. Çetinkaya, ilk faiz sınavını 20 Nisan'da düzenlenecek TCMB Para Politikası Kurulu'nda (PPK) verecek. İki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 9.32 ile bir yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve piyasadaki beklentiler doğrultusunda Çetinkaya'nın faizde indirime gitmesi bekleniyor.

Merkez'in yeni patronu Çetinkaya’nın özgeçmişi tartışma konusu olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladığı bilgisinin doğru olmadığı yolundaki haberler üzerine Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan Çetinkaya'nın özgeçmişinde değişiklik yapılarak bu bölüm kaldırıldı.

50 baz puan indirimi

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yapılacağını, ancak haftalık repo ve borçlanma faizlerinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Gerek finansal koşullar gerekse enflasyon görünümündeki kısa vadeli iyileşmenin bu indirimi desteklediğini ifade eden Kırali, "19 Nisan'da TCMB Başkanlığı görevini devralacak Murat Çetinkaya'nın ilk toplantısının ardından yayımlanacak karar metninin öncekilerden ekonomik değerlendirmeler ve ileri dönem para politikası duruşu açısından ciddi bir farkı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin ise gelecek hafta yapılacak toplantıda gecelik borç verme faizinde 50 baz puan indirim olabileceğini ifade etti. Sezgin, yeni Başkanı'n döneminde, politikaların bir anda kesintiye uğramasını beklememek gerektiğini söyledi.

Murat Çetinkaya kimdir?

Merkez Bankası'nın yeni başkanı, 2012'den beri başkan yardımcılığı görevini yürüten Murat Çetinkaya oldu. Çetinkaya, Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla başkanlığa atandı.

1976 doğumlu Murat Çetinkaya, 1987 - 1993 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Rüşdü Saraçoğlu'nun ardından göreve atanan en genç başkan oldu. Rüşdü Saraçoğlu, 39 yaşındayken Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başlamıştı. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın dört başkan yardımcısı içerisinde de en genci. Çetinkaya, 2012'den bu yana Erdem Başçı'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Boğaziçi mezunu siyaset bilimi uzmanı



Boğaziçi Üniversitesi'nde çift ana dal yapan Çetinkaya, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler ile Sosyoloji bölümlerinden mezun olmuştu. Çetinkaya'nın özgeçmişinde aynı üniversitede uluslararası finans ve ekonomi-politika alanında doktora tez çalışmasını sürdürdüğü bilgisi veriliyor.

İslami finanstan Halkbank'a



Çetinkaya'nın bankacılık kariyeri ise Albaraka Türk ile başlamıştı.

Faizsiz bankacılığa dayanan İslami finans alanında faaliyet gösteren Albaraka Türk Katılım Bankası'nda uluslararası bankacılık ve faizsiz borç senedi (sukuk) alanında uzmanlaşan Çetinkaya, 2003'te Halkbank'a geçti.

Halkbank'ta uluslararası bankacılık ve yapılandırılmış finansman Daire Başkanı olarak göreve gelen Çetinkaya, daha sonra Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı.

Halkbank'ın ardından kariyerine bir diğer İslami finans kuruluşu olan Kuveyt Türk'te devam eden Çetinkaya, burada da Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Çetinkaya'nın bankacılık kariyeri boyunca uluslararası bankacılık deneyiminin olması sayesinde, yabancı yatırımcılarla iletişimin sağlıklı kurulmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.



Merkez Bankası kariyeri:

Erdem Başçı'nın izinden



2012 yılında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine gelen Murat Çetinkaya, basın karşısında çok ön plana çıkan bir isim değil.

Ancak çeşitli platformlarda yaptığı sunumlar, Merkez Bankası'nın yeni dönemdeki rolü ve para politikası stratejisi bakımından Erdem Başçı'nın 2011 yılından bu yana çizdiği çerveveyle örtüşüyor.

2012'de Katar'da "Yeni küresel ekonomik dönemde merkez bankalarının rolü" başlıklı bir sunum yapan Çetinkaya, Merkez Bankası'nın temel iki görevini vurguluyor:

Bu noktada Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleden taviz vermeden büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, piyasayla daha iyi bir iletişimin kurulması gerektiğini ve merkez bankaları arasında koordinasyonun önemli olduğunu ifade ediyor.

Türkiye'nin 2008 küresel krizinden bu yana uyguladığı makro ihtiyati tedbirlerin ekonomiyi dengelediğini söyleyen Çetinkaya, sunumunda, "Önümüzde hala zorluklar var ve yeni finansal sistem içerisinde merkez bankalarının rolü yeniden şekilleniyor" diyor.

Murat Çetinkaya ismini olumlu karşılayan piyasa oyuncuları da Merkez Bankası politikalarında sürekliliğin korunacak olmasının olumlu olduğunu düşünüyor.

Erdem Başçı kimdir?

Bugün, 2012'den beri başkan yardımcılığı görevini yürüten Murat Çetinkaya'ya koltuğunu devredecek olan Erdem Başçı, Merkez Bankası'nın faiz politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının eleştirilerinin hedefi olmuştu. Başçı, son olarak 24 Mart 2016'da faizi çeyrek puan indirmişti.