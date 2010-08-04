Merkez Bankası'dan döviz açıklaması

T24- Merkez Bankası, döviz satım ihalelerine son verildiği 3 Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar, bankanın döviz piyasasında herhangi bir satım işlemi olmadığını bildirdi.





Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında, Merkez Bankası'nın döviz alım satım işlemleri ile ilgili hatalı ifadelerin yer aldığı belirtildi.



Cumhuriyet gazetesinin yer verdiği açıklamada, Merkez Bankası'nın bankalar arası piyasada gerçekleştirdiği döviz alım ve satım ihaleleri ve müdahalelerine ilişkin bilgilerin bankanın internet sitesinde detaylı olarak kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.



Açıklamada, 24 Ekim 2008-28 Ekim 2008 tarihleri arasında 100 milyon dolarlık, 10 Mart 2009-2 Nisan 2009 tarihleri arasında 900 milyon dolarlık satış yapıldığı, 4 Ağustos 2009-30 Temmuz 2010 tarihlerinde de 11 milyar 96,6 milyon dolarlık alım yapıldığı kaydedildi.