Merkez Bankası yöneticisi: Bize, "İki kere iki üç eder, bunu kanıtlayacak formüller getirin" diyorlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, ismini açıklamadığı bir Merkez Bankası yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi "Merkez Bankası tıpkı devleti ayakta tutan Maliye, Dışişleri, Genelkurmay gibi önemli bir kurum. İçinde dünyadaki bütün benzer kurumlarda, yani merkez bankalarında çalışabilecek yeterlilikte uzmanlar var.

Bu uzmanlar ne yazık ki şu anda kırılmış, örselenmiş durumda. Bize, “İki kere iki üç eder, bunu kanıtlayacak formüller getirin” diyorlar.

Gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyecek, karar verecek makamlarda liyakat bitti. Osmanlı’yı da Selçuklu’yu da Roma’yı da liyakatin sona ermesi bitirdi" ifadeleriyle aktardı.

Merkez Bankası yöneticisinin "Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor. Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu" ifadelerine yer veren Balbay, yazısını "Türkiye’nin en önemli gücü insan, o devreye girince çok şey değişir! Bunun için ilk iş, riyakat dönemini bitirip liyakat dönemine geçmek" diye noktaladı.

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